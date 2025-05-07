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Виллы с гаражом в Карангасем, Индонезия

Kecamatan Karangasem
45
Candidasa
6
Вилла Удалить
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11 объектов найдено
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошная квартира OceanView в престижном Пандаве - 1 спальня с удобствами курортного стиляЦ…
$125,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover refined living with this exquisite leasehold villa in the tranquil yet desirable ar…
$188,955
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience luxury and convenience in this exquisite leasehold villa located in the peaceful …
$188,691
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Relax and Rejuvenate: Modern Comforts in Scenic Pandawa Price at USD 139,000 until 2054 wit…
$139,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Claim Paradise Today: 1-Bedroom Leasehold Villas at Jaw-Dropping Prices in Jimbaran Priced …
$159,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Serene Sanctuary: Affordable Villa Perfect for Personal Use or Rentals Price at USD 125,000…
$125,000
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Вилла в Candidasa, Индонезия
Вилла
Candidasa, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$1,90 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Affordable Luxury in Jimbaran: Secure Your Future Home in Bali Today Price at USD 128,000 u…
$128,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная тропическая вилла в Серене Пандава 2 спальни с океаном и закатом ВидыЦена: $265 00…
$265,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная всего в 7 минутах от знаменитого пляжа Пандава, эта новая вилла с 1 спальней с…
$199,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже …
$490,000
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Параметры недвижимости в Карангасем, Индонезия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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