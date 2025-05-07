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Виллы с видом на море в Карангасем, Индонезия

Kecamatan Karangasem
45
Candidasa
6
Вилла Удалить
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13 объектов найдено
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 450 м²
Эта великолепная вилла, расположена в живописном районе Пандава на полуострове Букит, Бали, …
$1,43 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 73 м²
Роскошные виллы в городе-крепости представляют собой уникальное объединение стиля, комфорта …
$250,149
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 550 м²
Роскошная вилла на Буките — уникальное сочетание индустриальной эстетики и шарма. Вилла обще…
$2,28 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Старт продаж! Представляем уникальный жилой комплекс на Бали — идеальное сочетание живописи …
$180,854
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 238 м²
PRE SALE! На живописном острове Бали, в престижном районе Унгасан на полуострове Букит, комп…
$447,375
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Вилла 2 комнаты в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Candidasa, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 70 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5*. Комплекс включает 16 вилл и гар…
$180,854
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 143 м²
Виллы, расположенные на живописном участке с захватывающими видами на берегу океана, предста…
$228,447
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 48 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Комплекс включает 7 в…
$161,817
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 150 м²
Виллы на Бали, в районе Меласти, представляют собой премиальный комплекс для долгосрочного п…
$375,986
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Вилла в Candidasa, Индонезия
Вилла
Candidasa, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$1,90 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 97 м²
Откройте для себя роскошный образ жизни в новом жилом комплексе премиум-класса, расположенно…
$199,892
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже …
$490,000
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Параметры недвижимости в Карангасем, Индонезия

с гаражом
с садом
с бассейном
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