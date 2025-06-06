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Квартиры в Карангасем, Индонезия

Kecamatan Karangasem
16
Kecamatan Kubu
3
Квартира Удалить
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19 объектов найдено
Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 33 м²
Новый комплекс апартаментов представляет собой не только уютное жилье, но и перспективную ин…
$76,330
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 25 м²
Привлекательные апартаменты на Бали, в районе Букит, предлагают уникальное сочетание комфорт…
$109,464
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Апартаменты на берегу океана в Буките. Инвестиционно-привлекательные апартаменты с высокими …
$180,854
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 38 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом на прекрасном острове Бали, в районе Пандава на полуострове…
$118,984
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 30 м²
Апарт-комплекс бизнес-класса на полуострове Букит на Бали, специально созданный для тех, кто…
$86,810
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 32 м²
PRE SALE эксклюзивного отельного комплекса на берегу океана! Роскошный жилой комплекс с собс…
$87,211
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 40 м²
Комплекс апартаментов расположен в одном из живописнейших мест южного Бали, с видом на знаме…
$1,62 млн
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Квартира 1 комната в Kantor Perbekel Tianyar Barat, Индонезия
Квартира 1 комната
Kantor Perbekel Tianyar Barat, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Новый комплекс вилл и апартаментов с личным джакузи на Буките, район Бингин от девелопера из…
$89,955
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Квартира 1 комната в Kantor Perbekel Tianyar Barat, Индонезия
Квартира 1 комната
Kantor Perbekel Tianyar Barat, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Новый комплекс вилл и апартаментов с личным джакузи на Буките, район Бингин от девелопера из…
$119,940
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 35 м²
Расположенный на живописном клифе комплекс предлагает уникальное пространство, сочетающее в …
$94,235
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 20 м²
Элитный комплекс, расположенный в живописном районе Букит на южном побережье Бали, представл…
$99,946
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 28 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные апартаменты в закрытом комплексе с потрясающим видом…
$103,753
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Квартира 2 комнаты в Kantor Perbekel Tianyar Barat, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Kantor Perbekel Tianyar Barat, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Новый комплекс вилл и апартаментов с личным джакузи на Буките, район Бингин от девелопера из…
$177,511
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 25 м²
Расположенный в живописном районе Букит на острове Бали, этот комплекс апартаментов предлага…
$104,059
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 37 м²
Новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный на берегу океана в живописном районе Куту…
$99,946
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Квартира 2 спальни в Candidasa, Индонезия
Квартира 2 спальни
Candidasa, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
?️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
$250,000
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Расположение: полуостров Букит. Полностью меблированы Управляющая компания Срок сдачи ноябрь…
$95,000
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 25 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Бутик-отель включает …
$80,909
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс, расположенный на первой линии у океана в элитном районе Бали, представляет собой и…
$190,372
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Типы недвижимости в Карангасем

однокомнатные

Параметры недвижимости в Карангасем, Индонезия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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