  2. Индонезия
  3. Ява
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Яве, Индонезия

Западная Ява
3
1 объект найдено
Вилла в Babakan, Индонезия
Вилла
Babakan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Nestled in the peaceful neighborhood of Babakan, this stylish two-bedroom villa combines con…
$325,000
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
