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Виллы с бассейном в Яве, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла с видом на море, с бассейном, с охраной в Gondangdia, Индонезия
Вилла с видом на море, с бассейном, с охраной
Gondangdia, Индонезия
Площадь 154 м²
Уникальный курортный комплекс вилл, расположенный на просторном участке площадью 8 гектаров,…
$577,771
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Вилла с бассейном, с охраной в Gondangdia, Индонезия
Вилла с бассейном, с охраной
Gondangdia, Индонезия
Площадь 450 м²
Роскошная вилла на острове Ломбок приглашает вас в таинственный и завораживающий мир принцес…
$6,19 млн
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Агентство
Hayat
Языки общения
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Параметры недвижимости в Яве, Индонезия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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