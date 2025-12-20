Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Гианьяр
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Гианьяре, Индонезия

Убуд
4
Убуд
3
5 объектов найдено
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud в Педженг, Индонезия
A boutique Apartment Complex on a Hill With Breathtaking Views of The Jungle and Rice Fields in Ubud
Педженг, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Расположенные на живописном холме в Убуде, апартаменты предлагают захватывающий вид на пышны…
$3,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Отель в Убуд, Индонезия
Отель
Убуд, Индонезия
Количество этажей 2
An Exceptional Bali Real Estate Investment — Fully Renovated 26-Room Boutique Hotel in Ubud …
$6,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities в Убуд, Индонезия
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Убуд, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Коммерческое помещение 45 м² в Убуд, Индонезия
Коммерческое помещение 45 м²
Убуд, Индонезия
Площадь 45 м²
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ! ПРОЕКТ PRE-SALE VIP 🚨 Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, нали…
$100,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm в Убуд, Индонезия
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm
Убуд, Индонезия
Количество этажей 1
Tucked away in the lush landscapes of Kenderan, Tegallalang, this enchanting retreat offers …
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Гианьяре

отели
Realting.com
Перейти