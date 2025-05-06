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Квартиры с видом на горы в Гианьяре, Индонезия

Убуд
43
Убуд
36
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4 объекта найдено
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
Оставить заявку
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
Оставить заявку
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
Оставить заявку
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
Оставить заявку
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Типы недвижимости в Гианьяре

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с садом
с террасой
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