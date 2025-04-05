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Жильё в Desa Matawai Amahu, Индонезия

дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Desa Matawai Amahu, Индонезия
Вилла
Desa Matawai Amahu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
1 BED VILLA WITH ITS OWN POOL!!! Here at the Redland Property Group we have been working …
$96,890
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Вилла в Desa Matawai Amahu, Индонезия
Вилла
Desa Matawai Amahu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
3 BED VILLA WITH ITS OWN POOL!!! The villa can be used residential housing, but also as a…
$208,890
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Desa Matawai Amahu, Индонезия
Вилла
Desa Matawai Amahu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Here at the Redland Property Group we have been working hard behind the scenes to uncover th…
$138,890
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
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Параметры недвижимости в Desa Matawai Amahu, Индонезия

Недорогая
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1111 голосов