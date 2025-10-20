Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. desa delod peken
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в desa delod peken, Индонезия

Табанан
3 объекта найдено
Вилла в Табанан, Индонезия
Вилла
Табанан, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 708 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,45 млн
Вилла в Табанан, Индонезия
Вилла
Табанан, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$537,000
Вилла в Табанан, Индонезия
Вилла
Табанан, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$863,000
