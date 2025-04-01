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Виллы с бассейном в desa delod peken, Индонезия

banjar sakenan blodan
7
Tabanan
7
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7 объектов найдено
Вилла с балконом, с мебелью, с бассейном в Tabanan, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с бассейном
Tabanan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stylish Tulum-Style Villa in Peaceful Kelating – 2 Bedrooms with Ricefield Views Price: IDR…
$125,392
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Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом в Tabanan, Индонезия
Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом
Tabanan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene village of Kaba-Kaba, this charming two-bedroom villa offers an idylli…
$210,000
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Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом в Tabanan, Индонезия
Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом
Tabanan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience the perfect blend of natural charm and modern living with this stunning riverside…
$257,400
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Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом в Tabanan, Индонезия
Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом
Tabanan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Tucked away in the serene village of Buwit, just 15 minutes from the iconic Tanah Lot, this …
$253,440
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Вилла с балконом, с кондиционером, с бассейном в Tabanan, Индонезия
Вилла с балконом, с кондиционером, с бассейном
Tabanan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Located in the tranquil area of Buwit, Tabanan, this beautifully designed mezzanine-style vi…
$85,000
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Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом в Tabanan, Индонезия
Вилла с балконом, с бассейном, с гаражом
Tabanan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Experience the charm of a nature-inspired home designed to evoke a sense of tranquility and …
$132,000
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Tabanan, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tabanan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience a serene lifestyle in this beautifully designed 2-bedroom villa, situated in the …
$259,000
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Параметры недвижимости в desa delod peken, Индонезия

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