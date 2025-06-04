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Виллы с видом на море в Денпасаре, Индонезия

Sanur
12
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4 объекта найдено
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$350,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$290,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$225,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$973,000
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Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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