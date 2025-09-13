Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с садом в Денпасаре, Индонезия

4 объекта найдено
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположенная в спокойном районе Санур, эта современная вилла предлагает идеальное сочетание…
$273,598
$273,598
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Эта очаровательная вилла расположена в Сануре, всего в 5 минутах езды от Санура и пляжа Мерт…
$237,118
$237,118
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Эта элегантная двухуровневая вилла в Сануре продуманно спроектирована, чтобы сочетать комфор…
$364,797
$364,797
AdriastarAdriastar
Вилла в Munggu, Индонезия
Вилла
Munggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенная всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Мунгу, эта уютная и хорошо спроектированная …
$216,029
$216,029
