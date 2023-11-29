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Бунгало в Индонезия

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2 объекта найдено
Бунгало 1 спальня с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Lombok, Индонезия
Бунгало 1 спальня с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается бамбуковая вилла в жилом комплексе, расположенном в самом центре курорта Origin Ho…
€78,300
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Бунгало 1 спальня в Kodi, Индонезия
Бунгало 1 спальня
Kodi, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Here at the Redland Property Group we have been working hard behind the scenes to uncover th…
€26,958
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Параметры недвижимости в Индонезия

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