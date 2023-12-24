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Земельные участки в Бали, Индонезия

6 объектов найдено
Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 2 500 м²
Продается большой земельный участок в престижном районе между Супер Канн / Super Cannes и Го…
€5,00 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 125 000 м²
Индонезия Остров для строительства отеля 5***** Красивый остр…
€10,60 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 230 000 м²
Индонезия Восточная Нуса-Тенггара Остров с белоснежными пляжами …
€6,50 млн
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Земельные участки с лифтом в Бали, Индонезия
Земельные участки с лифтом
Бали, Индонезия
Площадь 24 170 м²
Индонезия о-в Бали Участок под строительство отеля Редкость…
€17,57 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 550 000 м²
Индонезия о-в Ломбок Земельный участок под отель Земельный …
€23,77 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 72 000 м²
Индонезия о-в Бали Земельный участок на первой линии Бо…
€46,75 млн
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