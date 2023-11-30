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Жильё в Zirci jaras, Венгрия

дома
6
6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Порва, Венгрия
Дом 3 комнаты
Порва, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€55,530
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Дом 3 комнаты в Cseteny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Cseteny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€103,355
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Дом 6 комнат в Cseteny, Венгрия
Дом 6 комнат
Cseteny, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€342,746
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Дом 3 комнаты в Csesznek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csesznek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€79,443
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Дом 2 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Зирц, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€45,168
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Дом 4 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€126,922
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Параметры недвижимости в Zirci jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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