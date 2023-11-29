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Жильё в Замарди, Венгрия

дома
13
14 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€257,003
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Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
€241,268
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Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€366,884
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Дом 8 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 8 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
€458,933
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Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€312,075
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Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
€340,660
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Дом 6 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€235,761
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Квартира 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€327,547
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Дом 8 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 8 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€235,761
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Дом 6 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€458,933
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Дом 4 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€275,098
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Дом 12 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 12 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
€996,279
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Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
€1,18 млн
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Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€550,720
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