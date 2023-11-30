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Квартиры в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€79,062
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Квартира 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€84,351
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Квартира 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€65,841
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Квартира 1 комната в Kehidakustany, Венгрия
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€41,787
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Параметры недвижимости в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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