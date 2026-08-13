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Жилье в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
В Kehidakustány, рядом с термальным курортом, продаётся полностью отреставрированный двухэта…
$347,866
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Параметры недвижимости в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

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