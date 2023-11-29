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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

65 объектов найдено
Земельные участки в Gyurus, Венгрия
Земельные участки
Gyurus, Венгрия
Площадь 1 620 м²
€7,601
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 103 м²
€9,173
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 635 м²
€3,149
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 451 м²
€78,730
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 8 779 м²
€196,824
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Земельные участки в Teskand, Венгрия
Земельные участки
Teskand, Венгрия
Площадь 1 792 м²
€69,545
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 955 м²
€7,873
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 090 м²
€11,809
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Земельные участки в Szentkozmadombja, Венгрия
Земельные участки
Szentkozmadombja, Венгрия
Площадь 2 443 м²
€12,056
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 835 м²
€19,657
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 569 м²
€11,794
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 211 м²
€11,809
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 5 066 м²
€117,913
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 746 м²
€12,842
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 849 м²
€9,710
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Земельные участки в Kustanszeg, Венгрия
Земельные участки
Kustanszeg, Венгрия
Площадь 5 208 м²
€83,978
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Земельные участки в Bocfoelde, Венгрия
Земельные участки
Bocfoelde, Венгрия
Площадь 521 м²
€12,318
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€10,497
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Земельные участки в Gellenhaza, Венгрия
Земельные участки
Gellenhaza, Венгрия
Площадь 2 243 м²
€18,370
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 476 м²
€19,657
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Земельные участки в Пёлёшке, Венгрия
Земельные участки
Пёлёшке, Венгрия
Площадь 2 297 м²
€7,863
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Земельные участки в Petrikeresztur, Венгрия
Земельные участки
Petrikeresztur, Венгрия
Площадь 4 526 м²
€3,936
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 3 421 м²
€7,601
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€57,947
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Земельные участки в Pusztaederics, Венгрия
Земельные участки
Pusztaederics, Венгрия
Площадь 3 851 м²
€7,863
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 079 м²
€34,116
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Земельные участки в Palfiszeg, Венгрия
Земельные участки
Palfiszeg, Венгрия
Площадь 6 219 м²
€13,095
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 237 м²
€17,845
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 272 м²
€6,552
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 3 368 м²
€20,967
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