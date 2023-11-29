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Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras
Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
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65 объектов найдено
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Земельные участки
Gyurus, Венгрия
1 620 м²
€7,601
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 103 м²
€9,173
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
635 м²
€3,149
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 451 м²
€78,730
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
8 779 м²
€196,824
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Земельные участки
Teskand, Венгрия
1 792 м²
€69,545
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 955 м²
€7,873
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 090 м²
€11,809
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Земельные участки
Szentkozmadombja, Венгрия
2 443 м²
€12,056
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
835 м²
€19,657
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 569 м²
€11,794
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 211 м²
€11,809
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 066 м²
€117,913
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 746 м²
€12,842
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
849 м²
€9,710
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Земельные участки
Kustanszeg, Венгрия
5 208 м²
€83,978
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Земельные участки
Bocfoelde, Венгрия
521 м²
€12,318
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 500 м²
€10,497
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Земельные участки
Gellenhaza, Венгрия
2 243 м²
€18,370
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 476 м²
€19,657
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Земельные участки
Пёлёшке, Венгрия
2 297 м²
€7,863
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Земельные участки
Petrikeresztur, Венгрия
4 526 м²
€3,936
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 421 м²
€7,601
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
30 000 м²
€57,947
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Земельные участки
Pusztaederics, Венгрия
3 851 м²
€7,863
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 079 м²
€34,116
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Земельные участки
Palfiszeg, Венгрия
6 219 м²
€13,095
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 237 м²
€17,845
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 272 м²
€6,552
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 368 м²
€20,967
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