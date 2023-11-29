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Дома в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

174 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€144,866
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€237,028
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Дом 3 комнаты в Boncodfoelde, Венгрия
Дом 3 комнаты
Boncodfoelde, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
€250,224
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Дом 2 комнаты в Nagypali, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagypali, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€47,147
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Дом 2 комнаты в Nagykapornak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykapornak, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 115 м²
€40,624
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€35,382
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Дом 3 комнаты в Бечвёльдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€41,934
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Дом 3 комнаты в Almashaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Almashaza, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€66,832
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Дом 2 комнаты в Пустасентласло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустасентласло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€52,415
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€364,302
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Дом 3 комнаты в Hotto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hotto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€65,260
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Дом 2 комнаты в Залалёвё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Залалёвё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€63,741
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Дом 7 комнат в Zalaszentmihaly, Венгрия
Дом 7 комнат
Zalaszentmihaly, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€170,095
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Дом 3 комнаты в Nemesszentandras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nemesszentandras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€82,558
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€100,089
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Дом 3 комнаты в Бак, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бак, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€99,567
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Дом 6 комнат в Залалёвё, Венгрия
Дом 6 комнат
Залалёвё, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€222,748
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Дом 5 комнат в Zalacseb, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalacseb, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
€112,436
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Дом 7 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
€382,386
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€142,838
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Дом 3 комнаты в Zalaistvand, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaistvand, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€77,316
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Дом 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€209,644
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Дом 2 комнаты в Пёлёшке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€24,898
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€49,518
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Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€17,121
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€256,584
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Дом 3 комнаты в Gellenhaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€69,453
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€89,554
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Дом 4 комнаты в Bocfoelde, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocfoelde, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€287,099
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Дом 2 комнаты в Szentpeterur, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szentpeterur, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€51,107
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Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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