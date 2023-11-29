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Венгрия
Жилая
Zalaegerszegi jaras
Дома
Дома в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом
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174 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
80 м²
€144,866
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Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
149 м²
€237,028
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Дом 3 комнаты
Boncodfoelde, Венгрия
3
1
143 м²
€250,224
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Дом 2 комнаты
Nagypali, Венгрия
2
45 м²
€47,147
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Дом 2 комнаты
Nagykapornak, Венгрия
2
115 м²
€40,624
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Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
54 м²
€35,382
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Дом 3 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
3
1
100 м²
€41,934
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Дом 3 комнаты
Almashaza, Венгрия
3
85 м²
€66,832
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Дом 2 комнаты
Пустасентласло, Венгрия
2
1
79 м²
€52,415
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Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5
2
270 м²
€364,302
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Дом 3 комнаты
Hotto, Венгрия
3
1
130 м²
€65,260
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Дом 2 комнаты
Залалёвё, Венгрия
2
1
77 м²
€63,741
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Дом 7 комнат
Zalaszentmihaly, Венгрия
7
2
225 м²
€170,095
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Дом 3 комнаты
Nemesszentandras, Венгрия
3
70 м²
€82,558
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Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
71 м²
€100,089
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Дом 3 комнаты
Бак, Венгрия
3
1
92 м²
€99,567
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Дом 6 комнат
Залалёвё, Венгрия
6
4
220 м²
€222,748
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Дом 5 комнат
Zalacseb, Венгрия
5
2
211 м²
€112,436
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Дом 7 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
7
4
241 м²
€382,386
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Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
80 м²
€142,838
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Дом 3 комнаты
Zalaistvand, Венгрия
3
1
60 м²
€77,316
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Дом 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
6
2
130 м²
€209,644
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Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2
1
74 м²
€24,898
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Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€49,518
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Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1
1
26 м²
€17,121
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Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5
2
143 м²
€256,584
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Дом 3 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
3
1
72 м²
€69,453
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Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
57 м²
€89,554
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Дом 4 комнаты
Bocfoelde, Венгрия
4
2
140 м²
€287,099
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Дом 2 комнаты
Szentpeterur, Венгрия
2
2
95 м²
€51,107
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Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
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