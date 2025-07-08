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Виллы в медье Зала, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Балатондьёрёк, Венгрия
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Вилла 8 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНЫЙ ДОМ С  ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА БАЛАТОН С ДВУХ ТЕРРАС! Если вы мечтаете жить или отд…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

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