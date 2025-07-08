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Дома с террасой в медье Зала, Венгрия

Keszthelyi jaras
9
Хевиз
4
2 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Cserszegtomaj, Венгрия
Таунхаус 7 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
В центре Черсегтомая, но в тихом тупике, мы предлагаем на продажу двухквартирный дом, таунха…
$640,628
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Особняк 5 комнат в Хевиз, Венгрия
Особняк 5 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
На тихой и панорамной улице живописного Хевиза выставлен на продажу уникальный семейный дом …
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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