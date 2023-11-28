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Земельные участки в Захоньский яраш, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Tuzser, Венгрия
Земельные участки
Tuzser, Венгрия
Площадь 80 000 м²
€1,70 млн
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Земельные участки в Tuzser, Венгрия
Земельные участки
Tuzser, Венгрия
Площадь 112 700 м²
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€1,75 млн
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Земельные участки в Мандок, Венгрия
Земельные участки
Мандок, Венгрия
Площадь 1 300 м²
€2,073
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