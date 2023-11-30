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Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Harskut, Венгрия
Земельные участки
Harskut, Венгрия
Площадь 867 м²
€20,990
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Земельные участки в Harskut, Венгрия
Земельные участки
Harskut, Венгрия
Площадь 1 425 м²
€35,603
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Земельные участки в Херенд, Венгрия
Земельные участки
Херенд, Венгрия
Площадь 1 137 м²
€44,902
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Земельные участки в Надьважонь, Венгрия
Земельные участки
Надьважонь, Венгрия
Площадь 3 405 м²
€42,511
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Земельные участки в Тотважонь, Венгрия
Земельные участки
Тотважонь, Венгрия
Площадь 1 055 м²
€63,501
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Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 1 008 м²
€66,424
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Земельные участки в Немешвамош, Венгрия
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
Площадь 403 м²
€37,812
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Земельные участки в Сенткирайсабадья, Венгрия
Земельные участки
Сенткирайсабадья, Венгрия
Площадь 517 м²
€3,966
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Земельные участки в Хаймашкер, Венгрия
Земельные участки
Хаймашкер, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€36,530
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