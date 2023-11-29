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Коммерческая недвижимость в медье Веспрем, Венгрия

Tapolcai jaras
8
Veszpremi jaras
5
Balatonfueredi jaras
4
Тапольца
4
Ajkai jaras
3
Papai jaras
3
Айка
3
31 объект найдено
Коммерческая в Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
Площадь 260 м²
€365,327
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 70 м²
€143,260
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Коммерческая в Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
Площадь 26 м²
€10,438
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Коммерческая в Balatonudvari, Венгрия
Коммерческая
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 1 м²
€456,658
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 31 м²
€67,585
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Коммерческая в Надьважонь, Венгрия
Коммерческая
Надьважонь, Венгрия
Площадь 665 м²
€704,559
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Коммерческая в Балатонкенеше, Венгрия
Коммерческая
Балатонкенеше, Венгрия
Площадь 465 м²
€865,000
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Коммерческая в Somlojeno, Венгрия
Коммерческая
Somlojeno, Венгрия
Площадь 320 м²
€836,570
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Коммерческая в Beb, Венгрия
Коммерческая
Beb, Венгрия
Площадь 90 м²
€78,674
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 150 м²
€314,697
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Коммерческая в Ревфюлёп, Венгрия
Коммерческая
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€1,11 млн
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 245 м²
€222,910
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Коммерческая в Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
Площадь 380 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Папа, Венгрия
Коммерческая
Папа, Венгрия
Площадь 83 м²
€120,372
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Коммерческая в Felsooers, Венгрия
Коммерческая
Felsooers, Венгрия
Площадь 340 м²
€391,395
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 120 м²
€196,423
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Коммерческая 3 ванных в Айка, Венгрия
Коммерческая 3 ванных
Айка, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
€472,046
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Коммерческая в Пустамишке, Венгрия
Коммерческая
Пустамишке, Венгрия
Площадь 482 м²
€60,317
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Коммерческая в Doergicse, Венгрия
Коммерческая
Doergicse, Венгрия
Площадь 2 289 м²
€17,046
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Коммерческая 1 ванная в Чабрендек, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Чабрендек, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 000 м²
€1,000,000
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 135 м²
€64,251
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Коммерческая в Тотважонь, Венгрия
Коммерческая
Тотважонь, Венгрия
Площадь 546 м²
€472,046
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Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 2 169 м²
Для продажи в популярной части Veszprém этой территории и заводе площадью 2169 м2, в которой…
€1,52 млн
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Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 70 м²
€104,637
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Инвестиционная в Шюмег, Венгрия
Инвестиционная
Шюмег, Венгрия
Площадь 80 м²
€251,495
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Коммерческая в Кёвагоэрш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 700 м²
A Hungarian privately owned grape area of 7,3 hectares with vineyard, cellars, farm building…
€2,41 млн
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Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€590,057
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Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 947 м²
€390,749
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Коммерческая в Балатондерич, Венгрия
Коммерческая
Балатондерич, Венгрия
Площадь 90 м²
€230,516
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Коммерческая в Beb, Венгрия
Коммерческая
Beb, Венгрия
Площадь 188 133 м²
€1,55 млн
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