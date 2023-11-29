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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
медье Веспрем
Коммерческая недвижимость в медье Веспрем, Венгрия
Tapolcai jaras
8
Veszpremi jaras
5
Balatonfueredi jaras
4
Тапольца
4
Ajkai jaras
3
Papai jaras
3
Айка
3
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31 объект найдено
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Коммерческая
Варпалота, Венгрия
260 м²
€365,327
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Коммерческая
Тапольца, Венгрия
70 м²
€143,260
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Коммерческая
Варпалота, Венгрия
26 м²
€10,438
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Коммерческая
Balatonudvari, Венгрия
1 м²
€456,658
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Коммерческая
Тапольца, Венгрия
31 м²
€67,585
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Коммерческая
Надьважонь, Венгрия
665 м²
€704,559
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Коммерческая
Балатонкенеше, Венгрия
465 м²
€865,000
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Коммерческая
Somlojeno, Венгрия
320 м²
€836,570
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Коммерческая
Beb, Венгрия
90 м²
€78,674
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Коммерческая
Тапольца, Венгрия
150 м²
€314,697
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Коммерческая
Ревфюлёп, Венгрия
1 000 м²
€1,11 млн
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Коммерческая
Айка, Венгрия
245 м²
€222,910
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Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
380 м²
€1,10 млн
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Коммерческая
Папа, Венгрия
83 м²
€120,372
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Коммерческая
Felsooers, Венгрия
340 м²
€391,395
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Коммерческая
Тапольца, Венгрия
120 м²
€196,423
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Коммерческая 3 ванных
Айка, Венгрия
3
306 м²
€472,046
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Коммерческая
Пустамишке, Венгрия
482 м²
€60,317
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Коммерческая
Doergicse, Венгрия
2 289 м²
€17,046
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Коммерческая 1 ванная
Чабрендек, Венгрия
1
4 000 м²
€1,000,000
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Коммерческая
Айка, Венгрия
135 м²
€64,251
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Коммерческая
Тотважонь, Венгрия
546 м²
€472,046
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Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
2 169 м²
Для продажи в популярной части Veszprém этой территории и заводе площадью 2169 м2, в которой…
€1,52 млн
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Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
70 м²
€104,637
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Инвестиционная
Шюмег, Венгрия
80 м²
€251,495
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Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
700 м²
A Hungarian privately owned grape area of 7,3 hectares with vineyard, cellars, farm building…
€2,41 млн
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Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
400 м²
€590,057
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Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
947 м²
€390,749
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Коммерческая
Балатондерич, Венгрия
90 м²
€230,516
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Коммерческая
Beb, Венгрия
188 133 м²
€1,55 млн
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