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Земельные участки в Vecsesi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 1 562 м²
€110,263
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Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 110 000 м²
€2,36 млн
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Земельные участки в Maglod, Венгрия
Земельные участки
Maglod, Венгрия
Площадь 1 466 м²
€71,472
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 4 347 м²
€101,418
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€371,455
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€1,09 млн
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