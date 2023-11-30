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Жильё в Vecsesi jaras, Венгрия

Илле
15
Вечеш
14
Maglod
12
42 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€171,610
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€202,283
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€91,226
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Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€166,586
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Квартира 3 комнаты в Илле, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€174,254
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Дом 6 комнат в Илле, Венгрия
Дом 6 комнат
Илле, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€205,720
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Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
€206,249
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Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€175,841
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Дом 5 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 5 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты в Maglod, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€97,572
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Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€175,841
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Дом 6 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€158,389
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Дом 5 комнат в Илле, Венгрия
Дом 5 комнат
Илле, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€207,836
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Квартира 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€112,379
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Дом 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€152,043
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€183,773
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€171,610
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Дом 5 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 5 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€256,489
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€196,994
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Дом 2 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€147,812
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Дом 5 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€237,715
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Дом 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€131,946
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€237,715
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Дом 2 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 2 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€84,589
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Квартира 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€175,814
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Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€197,107
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Типы недвижимости в Vecsesi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Vecsesi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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