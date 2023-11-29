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Земельные участки в Varpalotai jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 2 069 м²
€41,491
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€76,980
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 2 209 м²
€10,177
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Земельные участки в Петфюрде, Венгрия
Земельные участки
Петфюрде, Венгрия
Площадь 3 324 м²
€28,847
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Земельные участки в Vilonya, Венгрия
Земельные участки
Vilonya, Венгрия
Площадь 977 м²
€36,272
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 308 м²
€6,759
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