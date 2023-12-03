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Земельные участки в Vaci jaras, Венгрия

72 объекта найдено
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 4 256 м²
€263,672
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 3 270 м²
€92,114
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 4 146 м²
€514,675
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 798 м²
€41,966
в месяц
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Земельные участки в Vacduka, Венгрия
Земельные участки
Vacduka, Венгрия
Площадь 1 072 м²
€64,664
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 8 852 м²
€52,523
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 6 500 м²
€47,508
в месяц
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Земельные участки в Кошд, Венгрия
Земельные участки
Кошд, Венгрия
Площадь 9 776 м²
€14,516
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 800 м²
€73,672
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 812 м²
€55,427
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 912 м²
€26,394
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 698 м²
€34,048
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 086 м²
€39,326
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 2 091 м²
€171,558
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€287,690
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 3 202 м²
€47,360
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 953 м²
€54,991
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 812 м²
€23,490
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 512 м²
€34,048
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 684 м²
€34,048
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 532 м²
€34,048
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 1 755 м²
€86,835
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 546 м²
€69,943
в месяц
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€13,129
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 5 907 м²
€16,892
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€87,099
в месяц
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Земельные участки в Vacratot, Венгрия
Земельные участки
Vacratot, Венгрия
Площадь 785 м²
€64,638
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 1 230 м²
€60,705
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 791 м²
€43,286
в месяц
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 798 м²
€43,286
в месяц
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