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Коммерческая недвижимость в Vaci jaras, Венгрия

Вац
8
10 объектов найдено
Коммерческая в Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
Площадь 662 м²
€657,521
в месяц
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€279,795
в месяц
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€280,670
в месяц
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 271 м²
€285,689
в месяц
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€280,670
в месяц
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 270 м²
€290,583
в месяц
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Коммерческая в Szodliget, Венгрия
Коммерческая
Szodliget, Венгрия
Площадь 2 462 м²
На границе Sződliget и Göd, в ЭКОНОМИЧЕСКО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ, вдали от жилых зданий, но с …
€286,794
в месяц
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 1 345 м²
€1,42 млн
в месяц
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Коммерческая в Вац, Венгрия
Коммерческая
Вац, Венгрия
Площадь 110 м²
€131,557
в месяц
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Коммерческая в orbottyan, Венгрия
Коммерческая
orbottyan, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€73,559
в месяц
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Типы недвижимости в Vaci jaras

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