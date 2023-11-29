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Венгрия
Земельные участки
медье Тольна
Земельные участки в медье Тольна, Венгрия
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62 объекта найдено
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 329 м²
€58,970
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 176 м²
€70,594
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 515 м²
€45,865
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
900 м²
€45,996
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
900 м²
€50,714
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Земельные участки
Морадь, Венгрия
1 188 м²
€11,794
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
3 032 м²
€27,555
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
3 488 м²
€23,619
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Земельные участки
Пакш, Венгрия
10 000 м²
€349,035
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Земельные участки
Пакш, Венгрия
1 488 м²
€39,051
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Земельные участки
Фадд, Венгрия
94 м²
€30,140
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
30 000 м²
€15,484
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Земельные участки
Пакш, Венгрия
2 471 м²
€14,434
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Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
7 426 м²
€130,954
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
398 м²
€11,008
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
900 м²
€32,761
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
3 606 м²
€17,058
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Земельные участки
Пакш, Венгрия
2 080 м²
€57,473
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 227 м²
€31,492
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 214 м²
€31,492
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Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 751 м²
€177,142
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Земельные участки
Пакш, Венгрия
20 000 м²
€15,463
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 849 м²
€76,384
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Земельные участки
Дунасентдьёрдь, Венгрия
617 м²
€25,981
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Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 549 м²
€35,382
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Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 217 м²
€39,313
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Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 031 м²
€39,313
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Земельные участки
Герьен, Венгрия
850 м²
€26,243
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Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 330 м²
€44,555
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Земельные участки
Харц, Венгрия
30 000 м²
€1,40 млн
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