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Земельные участки в медье Тольна, Венгрия

62 объекта найдено
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 329 м²
€58,970
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 176 м²
€70,594
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 515 м²
€45,865
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€45,996
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€50,714
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Земельные участки в Морадь, Венгрия
Земельные участки
Морадь, Венгрия
Площадь 1 188 м²
€11,794
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 032 м²
€27,555
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 488 м²
€23,619
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€349,035
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 1 488 м²
€39,051
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Земельные участки в Фадд, Венгрия
Земельные участки
Фадд, Венгрия
Площадь 94 м²
€30,140
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€15,484
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 2 471 м²
€14,434
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Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
Площадь 7 426 м²
€130,954
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 398 м²
€11,008
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€32,761
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 3 606 м²
€17,058
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 2 080 м²
€57,473
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 227 м²
€31,492
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€31,492
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 3 751 м²
€177,142
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€15,463
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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 849 м²
€76,384
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Земельные участки в Дунасентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Дунасентдьёрдь, Венгрия
Площадь 617 м²
€25,981
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 3 549 м²
€35,382
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Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
Площадь 1 217 м²
€39,313
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Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
Площадь 1 031 м²
€39,313
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Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
Площадь 850 м²
€26,243
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Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
Площадь 1 330 м²
€44,555
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Земельные участки в Харц, Венгрия
Земельные участки
Харц, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€1,40 млн
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