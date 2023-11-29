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Земельные участки в Tatai jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Дунаальмаш, Венгрия
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
Площадь 1 008 м²
€39,142
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Земельные участки в Сомод, Венгрия
Земельные участки
Сомод, Венгрия
Площадь 2 500 м²
На окраине Сомода продается огороженный сад площадью 2500 м2, выходящий на запад. В настояще…
€31,339
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Земельные участки в Naszaly, Венгрия
Земельные участки
Naszaly, Венгрия
Площадь 1 776 м²
€34,066
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Земельные участки в Дунаальмаш, Венгрия
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€18,620
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Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
Площадь 720 м²
€67,922
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