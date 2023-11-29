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Коммерческая недвижимость в Tatai jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Dunaszentmiklos, Венгрия
Коммерческая
Dunaszentmiklos, Венгрия
Площадь 4 050 м²
€4,00 млн
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Коммерческая в Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
Площадь 13 м²
€6,530
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