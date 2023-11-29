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Жильё в Тата, Венгрия

дома
10
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Тата, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€272,738
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Дом 4 комнаты в Тата, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€130,862
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Дом 5 комнат в Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€327,810
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Дом 4 комнаты в Тата, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
For sale in Tata-Újhegy, a family house located in a calm and pleasant neighborhood. The pro…
€146,728
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Дом 3 комнаты в Тата, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€56,383
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Квартира 2 комнаты в Тата, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Apartment for sale in Tata, located on the 2nd floor, with a balcony, 2 bedrooms. The neigh…
€99,523
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Дом 2 комнаты в Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€78,674
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Дом 2 комнаты в Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€25,963
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Дом 7 комнат в Тата, Венгрия
Дом 7 комнат
Тата, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€209,536
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Дом 2 комнаты в Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€46,942
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Дом 2 комнаты в Тата, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
€34,879
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Дом 5 комнат в Тата, Венгрия
Дом 5 комнат
Тата, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
€154,726
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