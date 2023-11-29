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Виллы в Tapolcai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Вилла 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
€699,000
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Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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