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Квартиры в Tapolcai jaras, Венгрия

двухкомнатные
3
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16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€223,884
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Квартира 2 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€197,545
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€52,155
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€46,652
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€80,985
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€60,317
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€115,319
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€94,822
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€91,924
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Квартира 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€70,764
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€74,695
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Квартира 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€78,364
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Квартира 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€99,331
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,260
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€49,535
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Квартира 2 комнаты в Тапольца, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€76,005
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Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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