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Земельные участки в Tamasi jaras, Венгрия

10 объектов найдено
Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
Площадь 7 426 м²
€130,954
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Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
Площадь 100 000 м²
€83,952
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Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€43,275
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Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€31,492
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Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
Площадь 3 362 м²
€6,585
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Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
Площадь 3 969 м²
€6,585
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Земельные участки в Хёдьес, Венгрия
Земельные участки
Хёдьес, Венгрия
Площадь 1 155 м²
€6,321
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Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
Площадь 1 882 м²
€25,981
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Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
Площадь 1 882 м²
€25,981
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Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
Площадь 8 000 м²
€5,774
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