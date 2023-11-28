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Земельные участки в Szobi jaras, Венгрия

25 объектов найдено
Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 1 087 м²
€49,667
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 7 844 м²
€233,661
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 3 922 м²
€118,409
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 323 м²
€75,945
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 3 922 м²
€118,409
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Земельные участки в Zebegeny, Венгрия
Земельные участки
Zebegeny, Венгрия
Площадь 501 м²
€73,677
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Земельные участки в Надьмарош, Венгрия
Земельные участки
Надьмарош, Венгрия
Площадь 1 312 м²
€13,157
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 463 м²
€26,016
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 2 360 м²
€78,836
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 1 470 м²
€78,676
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 222 м²
€19,735
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 2 533 м²
€97,359
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 1 082 м²
€16,314
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 920 м²
€54,994
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Земельные участки в Надьмарош, Венгрия
Земельные участки
Надьмарош, Венгрия
Площадь 1 496 м²
€42,101
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 731 м²
€83,939
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 959 м²
€62,888
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Земельные участки в Сокойя, Венгрия
Земельные участки
Сокойя, Венгрия
Площадь 150 000 м²
€289,445
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€41,838
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 611 м²
€18,156
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Земельные участки в Zebegeny, Венгрия
Земельные участки
Zebegeny, Венгрия
Площадь 716 м²
€36,049
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Земельные участки в Соб, Венгрия
Земельные участки
Соб, Венгрия
Площадь 4 818 м²
€67,099
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Земельные участки в Соб, Венгрия
Земельные участки
Соб, Венгрия
Площадь 2 409 м²
€33,549
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 858 м²
€27,629
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Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 800 м²
€31,549
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