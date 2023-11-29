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Венгрия
Земельные участки
Szentendrei jaras
Земельные участки в Szentendrei jaras, Венгрия
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64 объекта найдено
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
528 м²
€104,573
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Земельные участки
Kisoroszi, Венгрия
1 022 м²
€57,633
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Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
1 677 м²
€78,467
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Земельные участки
Dunabogdany, Венгрия
1 850 м²
€78,467
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
719 м²
€96,972
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 346 м²
€78,467
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
670 м²
€83,978
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Земельные участки
Будакалас, Венгрия
853 м²
€110,077
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 000 м²
€65,346
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Земельные участки
Почмедьер, Венгрия
700 м²
€35,382
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Земельные участки
Szigetmonostor, Венгрия
3 280 м²
€15,484
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 034 м²
€112,436
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
633 м²
€57,473
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Земельные участки
Szigetmonostor, Венгрия
5 213 м²
€20,732
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
20 000 м²
€85,291
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 526 м²
€78,364
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
558 м²
€120,693
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
800 м²
€52,486
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 600 м²
€104,711
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Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
861 м²
€91,731
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Земельные участки
Будакалас, Венгрия
1 315 м²
€118,095
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 440 м²
€144,338
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Земельные участки
Leanyfalu, Венгрия
1 080 м²
€44,250
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 922 м²
€78,364
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Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
562 м²
€60,359
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
726 м²
€78,364
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
504 м²
€130,954
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Земельные участки
Leanyfalu, Венгрия
1 577 м²
€154,835
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Земельные участки
Пилишсенткерест, Венгрия
1 618 м²
€117,832
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Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
1 562 м²
€112,846
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