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Земельные участки в Szentendrei jaras, Венгрия

64 объекта найдено
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 528 м²
€104,573
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Земельные участки в Kisoroszi, Венгрия
Земельные участки
Kisoroszi, Венгрия
Площадь 1 022 м²
€57,633
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Земельные участки в Тахитотфалу, Венгрия
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
Площадь 1 677 м²
€78,467
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Земельные участки в Dunabogdany, Венгрия
Земельные участки
Dunabogdany, Венгрия
Площадь 1 850 м²
€78,467
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 719 м²
€96,972
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 1 346 м²
€78,467
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 670 м²
€83,978
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Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
Площадь 853 м²
€110,077
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€65,346
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Земельные участки в Почмедьер, Венгрия
Земельные участки
Почмедьер, Венгрия
Площадь 700 м²
€35,382
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Земельные участки в Szigetmonostor, Венгрия
Земельные участки
Szigetmonostor, Венгрия
Площадь 3 280 м²
€15,484
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 1 034 м²
€112,436
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 633 м²
€57,473
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Земельные участки в Szigetmonostor, Венгрия
Земельные участки
Szigetmonostor, Венгрия
Площадь 5 213 м²
€20,732
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€85,291
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 1 526 м²
€78,364
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 558 м²
€120,693
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 800 м²
€52,486
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€104,711
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Земельные участки в Тахитотфалу, Венгрия
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
Площадь 861 м²
€91,731
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Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
Площадь 1 315 м²
€118,095
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 1 440 м²
€144,338
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Земельные участки в Leanyfalu, Венгрия
Земельные участки
Leanyfalu, Венгрия
Площадь 1 080 м²
€44,250
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 1 922 м²
€78,364
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Земельные участки в Тахитотфалу, Венгрия
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
Площадь 562 м²
€60,359
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 726 м²
€78,364
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 504 м²
€130,954
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Земельные участки в Leanyfalu, Венгрия
Земельные участки
Leanyfalu, Венгрия
Площадь 1 577 м²
€154,835
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Земельные участки в Пилишсенткерест, Венгрия
Земельные участки
Пилишсенткерест, Венгрия
Площадь 1 618 м²
€117,832
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Земельные участки в Тахитотфалу, Венгрия
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
Площадь 1 562 м²
€112,846
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