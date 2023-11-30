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Земельные участки в Сентендре, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 719 м²
€96,551
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 1 526 м²
€78,023
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 726 м²
€78,023
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 3 768 м²
€157,086
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 1 002 м²
€110,144
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 3 028 м²
€17,833
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 2 200 м²
€91,524
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Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 1 367 м²
€66,086
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