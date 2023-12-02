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Дома в Szekszardi jaras, Венгрия

42 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,961
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€116,069
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€131,871
в месяц
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Дом 8 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
€184,629
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дечь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дечь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€48,802
в месяц
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€27,698
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 29 м²
€26,379
в месяц
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Дом 3 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Батасек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€105,254
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€18,202
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 64 м²
€61,992
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€43,526
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€23,741
в месяц
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Дом 4 комнаты в Шиогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиогард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€153,001
в месяц
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Дом 5 комнат в Бата, Венгрия
Дом 5 комнат
Бата, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€54,869
в месяц
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Дом 1 комната в Vardomb, Венгрия
Дом 1 комната
Vardomb, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€43,526
в месяц
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Дом 7 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€153,001
в месяц
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€19,257
в месяц
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Дом 2 комнаты в Эчень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эчень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€42,207
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€168,828
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€46,164
в месяц
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Дом 6 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€197,846
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€143,768
в месяц
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€30,336
в месяц
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Дом 2 комнаты в Дечь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дечь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€36,667
в месяц
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Дом 3 комнаты в Медина, Венгрия
Дом 3 комнаты
Медина, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€63,311
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€65,922
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
€153,528
в месяц
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Дом 5 комнат в Дечь, Венгрия
Дом 5 комнат
Дечь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€63,311
в месяц
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
€15,432
в месяц
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Дом 3 комнаты в Vardomb, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vardomb, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€71,224
в месяц
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Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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