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Жильё в Szekszardi jaras, Венгрия

Сексард
45
61 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€75,973
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,961
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€79,112
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€116,069
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€131,871
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€72,016
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€72,543
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€58,826
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€56,716
в месяц
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Дом 8 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
€184,629
в месяц
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€27,698
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дечь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дечь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€48,802
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 29 м²
€26,379
в месяц
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Дом 3 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Батасек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€105,254
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€18,202
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 64 м²
€61,992
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€79,112
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€87,052
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€58,035
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€105,254
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€43,526
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€23,741
в месяц
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Дом 4 комнаты в Шиогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиогард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€153,001
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€110,793
в месяц
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Дом 5 комнат в Бата, Венгрия
Дом 5 комнат
Бата, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€54,869
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€114,487
в месяц
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Дом 1 комната в Vardomb, Венгрия
Дом 1 комната
Vardomb, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€43,526
в месяц
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Дом 7 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€153,001
в месяц
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€19,257
в месяц
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Дом 2 комнаты в Эчень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эчень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€42,207
в месяц
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Типы недвижимости в Szekszardi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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