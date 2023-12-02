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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия

54 объекта найдено
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 590 м²
€38,250
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 412 м²
€84,414
в месяц
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Земельные участки в Патка, Венгрия
Земельные участки
Патка, Венгрия
Площадь 793 м²
€22,422
в месяц
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Земельные участки в Шарсентмихай, Венгрия
Земельные участки
Шарсентмихай, Венгрия
Площадь 910 м²
€16,223
в месяц
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Земельные участки в Аба, Венгрия
Земельные участки
Аба, Венгрия
Площадь 1 703 м²
€9,233
в месяц
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Земельные участки в Ловашберень, Венгрия
Земельные участки
Ловашберень, Венгрия
Площадь 2 815 м²
€14,509
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€102,880
в месяц
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Земельные участки в Шерегейеш, Венгрия
Земельные участки
Шерегейеш, Венгрия
€26,116
в месяц
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Земельные участки в Urhida, Венгрия
Земельные участки
Urhida, Венгрия
Площадь 2 339 м²
€16,619
в месяц
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Земельные участки в Искасентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Искасентдьёрдь, Венгрия
Площадь 1 102 м²
€35,612
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 800 м²
€105,518
в месяц
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Земельные участки в Гант, Венгрия
Земельные участки
Гант, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€328,715
в месяц
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Земельные участки в Замой, Венгрия
Земельные участки
Замой, Венгрия
Площадь 1 966 м²
€7,122
в месяц
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Земельные участки в Koszarhegy, Венгрия
Земельные участки
Koszarhegy, Венгрия
Площадь 999 м²
€23,741
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 083 м²
€44,581
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 970 м²
€26,116
в месяц
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Земельные участки в Tac, Венгрия
Земельные участки
Tac, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€39,183
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 808 м²
€123,334
в месяц
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Земельные участки в Шарошд, Венгрия
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
Площадь 1 570 м²
€9,497
в месяц
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Земельные участки в Шарошд, Венгрия
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
Площадь 1 570 м²
€9,497
в месяц
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Земельные участки в Патка, Венгрия
Земельные участки
Патка, Венгрия
Площадь 1 141 м²
€26,034
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 586 м²
€23,741
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 555 м²
€18,202
в месяц
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Земельные участки в Сабадбаттьян, Венгрия
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
Площадь 2 200 м²
€18,408
в месяц
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Земельные участки в Замой, Венгрия
Земельные участки
Замой, Венгрия
Площадь 1 119 м²
€12,662
в месяц
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Земельные участки в Аба, Венгрия
Земельные участки
Аба, Венгрия
Площадь 1 653 м²
€34,293
в месяц
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Земельные участки в Аба, Венгрия
Земельные участки
Аба, Венгрия
Площадь 3 702 м²
€22,422
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 3 384 м²
€109,475
в месяц
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€28,754
в месяц
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Земельные участки в Sarkeszi, Венгрия
Земельные участки
Sarkeszi, Венгрия
Площадь 800 м²
€18,439
в месяц
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