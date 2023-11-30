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Дома в Szarvasi jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Сарваш, Венгрия
Дом 5 комнат
Сарваш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€153,100
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Дом 3 комнаты в Сарваш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€23,269
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Дом 3 комнаты в Сарваш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€83,293
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Дом 2 комнаты в Сарваш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сарваш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€99,868
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Дом 3 комнаты в Сарваш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сарваш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€52,562
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Параметры недвижимости в Szarvasi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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