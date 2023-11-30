Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Южно-Задунайский край
  5. Квартиры

Квартиры в Южно-Задунайский край, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
217 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€92,283
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€243,004
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
€31,202
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€81,971
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€118,725
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€76,153
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€105,504
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€73,774
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€145,168
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€199,903
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€227,138
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€131,946
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
This is a studio apartment located on the 4th floor of a holiday complex with a beautifully …
€168,966
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€69,279
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
€128,245
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€375,479
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Балатонкерестур, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонкерестур, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
€168,701
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Балатонкерестур, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонкерестур, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€81,706
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€152,016
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€181,129
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€34,904
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€96,778
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€79,300
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€84,086
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€31,202
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€65,841
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€88,581
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€43,603
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€40,959
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Продаётся квартира на первом этаже с отличным расположением в городе Пакш. Планировка недвиж…
€126,922
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти