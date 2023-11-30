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Земельные участки в Soproni jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Pereszteg, Венгрия
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
Площадь 463 м²
€41,183
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Земельные участки в Hegyko, Венгрия
Земельные участки
Hegyko, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€227,169
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 997 м²
€39,854
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Земельные участки в Nagylozs, Венгрия
Земельные участки
Nagylozs, Венгрия
Площадь 15 000 м²
Участок с прекрасным расположением под строительство частного или многоквартирного дома или …
€300,000
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 4 375 м²
€96,977
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Земельные участки в Ujker, Венгрия
Земельные участки
Ujker, Венгрия
Площадь 6 322 м²
€51,222
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 2 601 м²
€129,567
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€1,12 млн
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