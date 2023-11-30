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Коммерческая недвижимость в Soproni jaras, Венгрия

Шопрон
4
7 объектов найдено
Коммерческая в Фертёд, Венгрия
Коммерческая
Фертёд, Венгрия
Площадь 94 м²
€166,059
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Коммерческая в Egyhazasfalu, Венгрия
Коммерческая
Egyhazasfalu, Венгрия
Площадь 349 м²
€179,344
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 29 м²
€39,588
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Коммерческая в Szakony, Венгрия
Коммерческая
Szakony, Венгрия
Площадь 15 м²
€4,52 млн
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 543 м²
€603,127
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Отель в Шопрон, Венгрия
Отель
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
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Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 166 м²
€400,000
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