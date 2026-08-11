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Коммерческая недвижимость в Soproni jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 886 000 м² в Шопронкёвешд, Венгрия
Коммерческое помещение 1 886 000 м²
Шопронкёвешд, Венгрия
Площадь 1 886 000 м²
Данные песчаные и гравийные карьеры расположены в округе Зала, в 10 км от съезда с автомагис…
$24,94 млн
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Отель 860 м² в Шопрон, Венгрия
Отель 860 м²
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
$1,28 млн
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