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Земельные участки в Шопрон, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 347 м²
€30,009
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€153,698
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€82,720
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 300 м²
В Шопроне мы предлагаем к продаже участок земли площадью 816 квадратных метров в жилом район…
€85,852
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Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 796 м²
€78,023
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