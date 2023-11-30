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Венгрия
Земельные участки
Siofoki jaras
Земельные участки в Siofoki jaras, Венгрия
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56 объектов найдено
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Земельные участки
Кётче, Венгрия
1 706 м²
€43,056
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Земельные участки
Аданд, Венгрия
30 000 м²
€1,43 млн
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
836 м²
€73,970
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
1 096 м²
€87,227
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
814 м²
€238,588
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Земельные участки
Балатонсарсо, Венгрия
989 м²
We offer for sale a building plot located in the most prestigious part of Balatonszárszó, in…
€172,067
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
10 000 м²
€7,16 млн
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Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
657 м²
€102,074
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Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
550 м²
€97,832
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
2 862 м²
€156,308
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Земельные участки
Кётче, Венгрия
1 507 м²
€10,340
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
680 м²
€116,656
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Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
3 150 м²
€87,492
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
265 м²
€2,519
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
1 889 м²
€57,148
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Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
872 м²
€129,912
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
690 м²
€423,938
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Земельные участки
Balatonoszoed, Венгрия
677 м²
€623,048
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Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
1 250 м²
€49,319
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Земельные участки
Кётче, Венгрия
70 м²
€96,551
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€52,190
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€49,684
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€46,971
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Земельные участки
Szolad, Венгрия
768 м²
€20,615
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Земельные участки
Kereki, Венгрия
965 м²
€21,398
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Земельные участки
Балатонсабади, Венгрия
1 968 м²
€117,426
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Земельные участки
Замарди, Венгрия
1 725 м²
€232,243
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Земельные участки
Бальваньош, Венгрия
825 м²
€32,358
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Земельные участки
Аданд, Венгрия
9 994 м²
€180,054
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Земельные участки
Nyim, Венгрия
1 480 м²
€39,116
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