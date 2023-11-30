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Земельные участки в Siofoki jaras, Венгрия

56 объектов найдено
Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 1 706 м²
€43,056
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Земельные участки в Аданд, Венгрия
Земельные участки
Аданд, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€1,43 млн
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 836 м²
€73,970
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 096 м²
€87,227
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 814 м²
€238,588
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Земельные участки в Балатонсарсо, Венгрия
Земельные участки
Балатонсарсо, Венгрия
Площадь 989 м²
We offer for sale a building plot located in the most prestigious part of Balatonszárszó, in…
€172,067
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€7,16 млн
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Земельные участки в Балатонвилагош, Венгрия
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
Площадь 657 м²
€102,074
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Земельные участки в Балатонвилагош, Венгрия
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
Площадь 550 м²
€97,832
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 862 м²
€156,308
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Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 1 507 м²
€10,340
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 680 м²
€116,656
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Земельные участки в Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 3 150 м²
€87,492
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 265 м²
€2,519
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 889 м²
€57,148
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Земельные участки в Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 872 м²
€129,912
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 690 м²
€423,938
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Земельные участки в Balatonoszoed, Венгрия
Земельные участки
Balatonoszoed, Венгрия
Площадь 677 м²
€623,048
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Земельные участки в Балатонвилагош, Венгрия
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
Площадь 1 250 м²
€49,319
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Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 70 м²
€96,551
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€52,190
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€49,684
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€46,971
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Земельные участки в Szolad, Венгрия
Земельные участки
Szolad, Венгрия
Площадь 768 м²
€20,615
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Земельные участки в Kereki, Венгрия
Земельные участки
Kereki, Венгрия
Площадь 965 м²
€21,398
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Земельные участки в Балатонсабади, Венгрия
Земельные участки
Балатонсабади, Венгрия
Площадь 1 968 м²
€117,426
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Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 1 725 м²
€232,243
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Земельные участки в Бальваньош, Венгрия
Земельные участки
Бальваньош, Венгрия
Площадь 825 м²
€32,358
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Земельные участки в Аданд, Венгрия
Земельные участки
Аданд, Венгрия
Площадь 9 994 м²
€180,054
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Земельные участки в Nyim, Венгрия
Земельные участки
Nyim, Венгрия
Площадь 1 480 м²
€39,116
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