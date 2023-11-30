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Земельные участки в Шиклошский яраш, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Bisse, Венгрия
Земельные участки
Bisse, Венгрия
Площадь 2 907 м²
€16,701
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Земельные участки 1 ванная в Харкань, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Харкань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 000 м²
Район развития расположен в южной части округа Баранья, в Харкани, в 25 км от Печа и в 8 км …
€258,338
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Земельные участки в Надьхаршань, Венгрия
Земельные участки
Надьхаршань, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€51,138
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